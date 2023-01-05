Источник: главный тренер «Сивасспора» попросил клуб подписать контракт с Дзюбой

Главный тренер «Сивасспора» Рыза Чалымбай попросил руководство клуба подписать контракт с российским нападающим Артемом Дзюбой, сообщает «Матч ТВ.
По данным источника, именно Чалымбай выступил инициатором переговоров по поводу возможного трансфера россиянина.
Ранее президент «Сивасспора» Меджнун Отякмаз опроверг информацию о том, Дзюба может перейти в клуб.
Напмним, Дзюба начал сезон-2022/2023 в составе турецкого клуба «Адана Демирспор». Артём принял участие в четырёх встречах чемпионата Турции, отметившись одним голом. Спустя три месяца российский форвард покинул клуб, расторгнув контракт по обоюдному согласию сторон.
Ранее Дзюба выступал за «Зенит», в составе которого стал четырёхкратным чемпионом России.
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