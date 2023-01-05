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Спортивный суд Испании оставил в силе трёхматчевую дисквалификацию Левандовского

Спортивный суд Испании оставил в силе трёхматчевую дисквалификацию Левандовского
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Спортивный суд Испании оставил в силе трёхматчевую дисквалификацию нападающего «Барселоны» Роберта Левандовского, сообщает BBC.

Напомним, поляк был отстранён из-за красной карточки, полученной в матче 14-го тура чемпионата Испании с «Осасуной» (2:1). После получения второй жёлтой карточки на 31-й минуте игры Роберт, уходя с поля, показал в сторону арбитра обидный жест. Испанская футбольная ассоциация добавила к его автоматической дисквалификации на один матч еще две игры из-за жеста, демонстрирующего «пренебрежительное отношение к судьям».

Позже «Барселона» обратилась в центральный суд Мадрида, который приостановил дисквалификацию Левандовского, благодаря чему форварду удалось принять участие в матче 15-го тура с «Эспаньолом».
Однако, теперь 34-летний форвард пропустит игры Ла Лиги против «Атлетико», «Хетафе» и «Жироны».

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