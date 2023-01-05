Орлов выделил положительные моменты в уходе Ловрена из «Зенита»

Известный российский комментатор Геннадий Орлов прокомментировал переход хорватского защитника Деяна Ловрена из «Зенита» в «Лион».
«Уход Ловрена не имеет никакого отношения к последнему видео. Думаю, когда Алипа переподписали, стало ясно, что «Зенит» укрепляет центральную линию. Это хорошая комбинация. Во-первых, Ловрен доволен, что возвратился в команду, в которой начинал. У него, видимо, хороший контракт и «Зенит» за этот трансфер получит порядка двух миллионов. Во-вторых, и самое главное — освободилась зарплата Ловрена. На эти деньги можно приобрести двух очень хороших футболистов. Как минимум. Думаю, «Зенит» этим сейчас и занимается», — приводит слова Орлова Sport24.
Хорватский защитник выступал за «Зенит» с 2020 года, перейдя из английского «Ливерпуля». В составе сине-бело-голубых Ловрен провёл 63 матча, забил три мяча и сделал три результативные передачи.
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