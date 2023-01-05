Форвард «Тоттенхэма» Кейн прокомментировал разгромную победу над «Кристал Пэлас»

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн опубликовал видео в соцсетях, в котором обращается к фанатам команды после матча 19-го тура АПЛ с «Кристал Пэлас». Встреча завершилась со счётом 4:0 в пользу команды Антонио Конте.



«Привет, ребята. Действительно важная победа сегодня. Всегда тяжело играть в таком месте, как на выезде с «Пэлас». Так что действительно приятно набрать три очка, было приятно забить четыре гола, при этом не пропустив этим вечером.



Мы знали, что нам нужно прийти в себя после пары тяжелых результатов после чемпионата мира, так приятно одержать победу. Забить несколько голов – это всегда хорошо, и да, во втором взятии ворот можно отметить хорошее завершение. Сложно всё организовать идеально, так приятно видеть, что один из нас забил, а также приятно видеть то, что Сон Хын Мин забил. Вы знаете, что он усердно работал и действительно важный игрок для нас, так что я знаю, что он будет чувствовать себя хорошо сегодня вечером.



Как всегда, спасибо за всю вашу поддержку. Важный месяц впереди. Впереди нас ждут большие матчи, так что, надеюсь, мы сможем использовать этот импульс и одержать несколько хороших побед, так что да, давайте продолжим в том же духе», — сказал Кейн в видео, которое он опубликовал в своём «твиттере».

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