Петреску: переход РФС в АФК? Первый раз слышу об этом
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Экс-наставник «Кубани» и столичного «Динамо» Дан Петреску высказал мнение о потенциальном переходе РФС в Азию.
«Переход РФС в АФК? Первый раз слышу об этом. Сложно прокомментировать это решение. Я в шоке, мне нечего сказать.
Надеюсь, что в УЕФА и РФС сидят профессионалы и адекватные люди. Я лишь тренер, и это не мое решение, но Россия должна остаться в Европе», — цитирует Петреску Sport24.
О переходе России в АФК из Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) должны были объявить ещё в декабре 2022 года, после нескольких заседаний исполкома Российского футбольного союза (РФС). Сборной России и российским командам запрещено участвовать в официальных международных встречах из-за решения УЕФА и ФИФА.
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