Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Виталий Дьяков: Артёму Дзюбе будет тяжеловато в «Сивасспоре»

Виталий Дьяков: Артёму Дзюбе будет тяжеловато в «Сивасспоре»
Комментарии

Бывший защитник «Сивасспора» Виталий Дьяков оценил возможный переход российского нападающего Артёма Дзюбы в турецкий клуб.

«В «Сивасспоре» я провёл один год. Там небольшой городок, где болельщики очень любят футбол. В принципе, нет ничего, кроме футбола, там и заниматься‑то нечем. Думаю, в плане быта Дзюбе может быть тяжеловато после Москвы и Петербурга.

Не знаю, будет ли для Дзюбы полезен такой переход. В 34 года карьера движется к концу. Нужно выбирать вариант, при котором ему будет комфортно, где он будет получать удовольствие.

Российский футбол с тех пор, как я выступал в Турции, сильно упал в качестве. В Турцию же приезжают хорошие футболисты — вот Икарди, например. «Галатасарай», «Фенербахче» — эти команды готовы платить приличные зарплаты футболистам, и думаю, что благодаря этому уровень турецкой Суперлиги всё‑таки повыше уровня РПЛ», – приводит слова Дьякова «Матч ТВ».

После Турции Дзюба до сих пор без клуба. Но ему хорошо и вне футбола После Турции Дзюба до сих пор без клуба. Но ему хорошо и вне футбола
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023