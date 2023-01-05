Виталий Дьяков: Артёму Дзюбе будет тяжеловато в «Сивасспоре»

Бывший защитник «Сивасспора» Виталий Дьяков оценил возможный переход российского нападающего Артёма Дзюбы в турецкий клуб.



«В «Сивасспоре» я провёл один год. Там небольшой городок, где болельщики очень любят футбол. В принципе, нет ничего, кроме футбола, там и заниматься‑то нечем. Думаю, в плане быта Дзюбе может быть тяжеловато после Москвы и Петербурга.



Не знаю, будет ли для Дзюбы полезен такой переход. В 34 года карьера движется к концу. Нужно выбирать вариант, при котором ему будет комфортно, где он будет получать удовольствие.



Российский футбол с тех пор, как я выступал в Турции, сильно упал в качестве. В Турцию же приезжают хорошие футболисты — вот Икарди, например. «Галатасарай», «Фенербахче» — эти команды готовы платить приличные зарплаты футболистам, и думаю, что благодаря этому уровень турецкой Суперлиги всё‑таки повыше уровня РПЛ», – приводит слова Дьякова «Матч ТВ».