Анзор Кавазашвили: Олег Романцев – флагман спартаковского футбола

Бывший голкипер московского «Спартака» Анзор Кавазашвили поздравил с днём рождения легенду красно-белых Олега Романцева.



«Я уже с утра пораньше поздравил Романцева. Олег Иванович — это такой же флагман спартаковского футбола, каким был Николай Петрович Старостин со своими братьями. Он стоит в одном ряду с такими людьми, как Никита Симонян, Николай Озеров. Это представители спартаковской школы, которые оставили о себе великую память. Романцев — единственный тренер в истории Советского Союза и новой России, кто сумел привести команду восемь раз подряд к золотым медалям.



Олег Иванович, дорогой, я тебя очень люблю как легендарного футболиста, руководителя и главного тренера московского «Спартака». Желаю, чтобы сегодня в качестве председателя комитета ветеранов при футбольном клубе «Спартак» ты вёл дело так же успешно, как ты это умеешь. Ну, и конечно, богатырского кавказского здоровья!» – приводит слова Кавазашвили «Матч ТВ».