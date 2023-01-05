Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Анзор Кавазашвили: Олег Романцев – флагман спартаковского футбола

Анзор Кавазашвили: Олег Романцев – флагман спартаковского футбола
Комментарии

Бывший голкипер московского «Спартака» Анзор Кавазашвили поздравил с днём рождения легенду красно-белых Олега Романцева.

«Я уже с утра пораньше поздравил Романцева. Олег Иванович — это такой же флагман спартаковского футбола, каким был Николай Петрович Старостин со своими братьями. Он стоит в одном ряду с такими людьми, как Никита Симонян, Николай Озеров. Это представители спартаковской школы, которые оставили о себе великую память. Романцев — единственный тренер в истории Советского Союза и новой России, кто сумел привести команду восемь раз подряд к золотым медалям.

Олег Иванович, дорогой, я тебя очень люблю как легендарного футболиста, руководителя и главного тренера московского «Спартака». Желаю, чтобы сегодня в качестве председателя комитета ветеранов при футбольном клубе «Спартак» ты вёл дело так же успешно, как ты это умеешь. Ну, и конечно, богатырского кавказского здоровья!» – приводит слова Кавазашвили «Матч ТВ».

Новость по теме
«В его футбол играют лучшие клубы мира». Юрий Сёмин поздравил Олега Романцева с 69-летием
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023