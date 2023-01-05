Представитель Агапова рассказал подробности о переходе футболиста в ЦСКА

Александр Салугин, сотрудник агентства ProSports Management и агент футболиста «Пари НН» Ильи Агапова, который близок к переходу в столичный ЦСКА, поделился подробностями о грядущей сделке между командами.

«Сделка ещё не завершена. Нужно пройти медосмотр, окончательно обсудить условия трудового договора. Всё по-настоящему решилось после нового года, до этого был просто интерес. «Пари НН» больше рассматривал другие варианты. Настойчивость ЦСКА и желание Ильи стали определяющими. Для «Пари НН» это стало рекордной продажей, они тоже добились чего хотели», — приводит слова представителя игрока Metaratings.ru.

В нынешнем сезоне Агапов принял участие в 16 встречах за нижегородский клуб, однако не сумел отметиться какими-либо результативными действиями.