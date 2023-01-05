Первый тренер Миранчука: Алексей будет забивать только тогда, когда ему будут доверять

Александр Воронков, первый тренер Алексея Миранчука и его брата Антона, высказался об игре хавбека «Торино» в матче 16-го тура Серии А с «Вероной» (1:1). В этой встрече россиянин забил гол.
«Алексей будет забивать и прибавлять только тогда, когда ему будут доверять. Он соответствует конкурентной среде и уровню той команды, в которой он играет. Но обязательно ему должны доверять — это основное условие развития Лёши.
В «Аталанте» было какое-то недопонимание между Гасперини и Алексеем, потому что от Лёши ждали чего-то невероятного, но тренер не смог раскрыть весь потенциал. Лёха такой игрок, которому надо доверять по-настоящему, чтобы чувствовать друг друга, но в «Аталанте» такого не произошло. Посадите самого выдающегося игрока на бочку, например, какого-нибудь Месси, и тогда посмотрим, как он будет себя чувствовать.
Поэтому если в «Торино» будет доверие к Лёше, то он будет прибавлять, играть ярко, чувствовать уверенность, развивать свои таланты в тонком пасе, стандарте и креативе. Юрий Павлович Сёмин правильно сказал при их встрече в Италии: «Бери на себя, и всё». Алексей уходил из «Локомотива» с чувством доверия, которое давал ему Сёмин, а в «Аталанте» этого чувства немного убавилось. Сейчас Лёша снова обретает уверенность, соответствует уровню игрока команды основного состава Серии А. Буду следить за его развитием и радоваться результатам. Браво, Лёха», — приводит слова Воронкова Sport24.
В текущем сезоне чемпионата Италии Миранчук провёл девять встреч. Он забил три гола и отдал одну голевую передачу.
Алексей Миранчук приехал на медосмотр перед переходом в «Торино». Видеоролик:
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