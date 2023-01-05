Баранник: не вижу глобальной проблемы в уходе Ловрена из «Зенита»

Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Баранник высказался об уходе хорватского защитника Деяна Ловрена из санкт-петербургского клуба.
«Ловрен хорошо проявил себя на чемпионате мира. Напомнил о себе «Лиону», состоялся выгодный для всех трансфер. Сейчас большая пауза в чемпионате, и у «Зенита» есть возможность кого-то приобрести на позицию центрального защитника. Плюс те игроки, которые есть у петербуржцев на замену, вполне квалифицированные для нашего чемпионата.
Срочно латать позицию «Зениту» не требуется? В ближайшее время, думаю, нет. У «Зенита» есть Чистяков, Алип. Тот же Дуглас Сантос в центре обороны играл. Плюс какие-то молодые ребята из академии. На них можно делать ставку в наших турнирах. Выбор у Семака на эту позицию есть. Я не вижу глобальной проблемы в связи с тем, что Ловрен ушел в «Лион». Наоборот, пойдя на этот шаг, клуб из Петербурга показал, что готов к такому развитию событий», – приводит слова Баранника «РБ Спорт».
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