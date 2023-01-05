Гладилин: если Семак продолжит работу в «Зените», то он побьёт рекорд Романцева

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Гладилин поздравил с днём рождения легенду красно-белых Олега Романцева.



«Хочется пожелать Олегу Ивановичу здоровья. Сейчас оно ему необходимо. Также пожелаю ему творческих успехов. Пусть продолжает заниматься этой деятельностью. Олег Иванович очень активный, энергичный. Сейчас на нём много общественной деятельности. Удачи его семье, и чтобы у них всё удачно складывалось. Если Семак останется работать в «Зените», то он побьёт рекорд Романцева», – приводит слова Гладилина «РБ Спорт».



Напомним, Романцев возглавлял сборную России в период с 1994 по 1996 год, а также в период с 1998 по 2002 год. Помимо национальной команды, он работал в «Спартаке» (Москва), «Динамо» (Москва), «Сатурне» (Раменское) и ряде других команд. Во времена карьеры футболиста Романцев выступал за московский «Спартак» и красноярский «Автомобилист».

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