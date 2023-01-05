Тарпищев: для «Спартака» второе место — реальный результат. У «Зенита» двойной состав
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев, являющийся известным болельщиком футбольного московского «Спартака», заявил, что не верит в способность красно-белых догнать санкт-петербургский «Зенит» по очкам в текущем сезоне РПЛ.
«Получается ли ходить на «Спартак»? Когда в Москве — хожу, конечно.
Верю ли, что отрыв от «Зенита» можно ликвидировать? Я думаю, что второе место — это реальный результат. У «Зенита» ровный двойной состав. Как бы плохо они ни играли, длинная скамейка будет играть решающее значение», — приводит слова Тарпищева «Матч ТВ».
«Зенит» лидирует в РПЛ после 17 сыгранных матчей, набрав 42 очка. «Спартак» отстаёт от сине-бело-голубых на шесть баллов, занимая вторую строчку в турнирной таблице чемпионата России.
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