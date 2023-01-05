Главный тренер США отстранён от работы из-за расследования случая насилия в 1991 году

Сборная США по футболу назначила временного тренера вместо Грегга Берхалтера из-за расследования в отношении специалиста, сообщает ESPN.
Отмечается, что наставник американцев во время чемпионата мира 2022 года сообщил, что кто-то анонимно связался с Федерацией футбола США (USSF) и рассказал, что обладает информацией о случае насилия со стороны Берхалтера в отношении будущей жены в 1991 году. Для расследования ситуации USSF наняла юридическую фирму.
Временно исполняющим обязанности главного тренера стал помощник Берхалтера — Энтони Хадсон. Ранее он работал в сборной США U20, Бахрейна и Новой Зеландии, а в 2021 году стал ассистентом главного тренера главной команды.
В ближайших товарищеских матчах сборная США сыграет с Сербией (25 января) и Колумбией (28 января).
- 5 января 2023
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