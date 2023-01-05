Президент «Оренбурга»: мы выкупили Хотулёва у «Зенита»

Президент футбольного клуба «Оренбург» Василий Еремякин заявил, что команда выкупила защитника Данилу Хотулёва у санкт-петербуржского «Зенита».

«Планируются ли ещё трансферы? В ближайшие дни объявим — мы выкупили Хотулёва у «Зенита». По остальному пока будем думать», — приводит слова Еремякина «РБ Спорт».

20-летний воспитанник санкт-петербургского футбола выступал за «Оренбург» на правах аренды из «Зенита» с февраля 2022 года. За это время Хотулёв успел сыграть 20 матчей за уральскую команду во всех турнирах, отметившись одним забитым мячом и одной голевой передачей. За основной состав «Зенита» защитник сыграл лишь четыре матча в сезоне-2020/2021, проведя на поле в общей сложности чуть больше 100 минут.