Президент «Оренбурга»: мы выкупили Хотулёва у «Зенита»
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Президент футбольного клуба «Оренбург» Василий Еремякин заявил, что команда выкупила защитника Данилу Хотулёва у санкт-петербуржского «Зенита».
«Планируются ли ещё трансферы? В ближайшие дни объявим — мы выкупили Хотулёва у «Зенита». По остальному пока будем думать», — приводит слова Еремякина «РБ Спорт».
20-летний воспитанник санкт-петербургского футбола выступал за «Оренбург» на правах аренды из «Зенита» с февраля 2022 года. За это время Хотулёв успел сыграть 20 матчей за уральскую команду во всех турнирах, отметившись одним забитым мячом и одной голевой передачей. За основной состав «Зенита» защитник сыграл лишь четыре матча в сезоне-2020/2021, проведя на поле в общей сложности чуть больше 100 минут.
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