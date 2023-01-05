Гранат: финал Кубка «Спартак» — «Динамо» в 2022-м можно сравнить с игрой Лиги чемпионов

Бывший защитник сборной России Владимир Гранат поделился мнением о лучшем матче, прошедшем в 2022 году.
«Лучший матч 2022 года? Особняком стоит финал чемпионата мира в Катаре. Однозначно Аргентина и Франция выдали лучший матч. Если мы говорим про российский футбол, то меня поразил первый матч нового сезона — Суперкубок в Питере. Но лучший матч нашего футбола был в «Лужниках» — финал Кубка России между «Спартаком» и «Динамо». Я был на том матче: шикарная атмосфера — чувствовался настоящий праздник. Этот матч можно сравнить с игрой Лиги чемпионов», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
Напомним, в финале чемпионата мира 2022 года Аргентина обыграла Францию (3:3, 4:2 пен.), а в решающем матче Кубка России «Спартак» оказался сильнее «Динамо» (2:1).
- 5 января 2023
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