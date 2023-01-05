Александр Самедов: у всех команд РПЛ есть шансы сохранить прописку по итогам сезона

Бывший полузащитник «Спартака», «Локомотива» и сборной России Александр Самедов прокомментировал борьбу в нижней части турнирной таблицы в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги.



«Что касается нижней части таблицы, все команды находятся в активной борьбе. У всех команд РПЛ есть шансы сохранить прописку по итогам сезона. Так что посмотрим, как будут складываться обстоятельства после зимы. Думаю, будет борьба до самого последнего тура», — сказал Самедов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.



После 17 туров текущего сезона РПЛ в зону стыковых матчей входят «Факел» (13-й, 13 очков) и «Локомотив» (14-й, 13). Напрямую в Первую лигу вылетают «Химки» (15-е, 12) и «Торпедо» (16-е, 6).