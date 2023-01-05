Мама мальчика, которому разбил телефон Роналду: люди начинают понимать, что это за человек

Сара Келли, мама мальчика с аутизмом, у которого во время матча прошлого сезона АПЛ между «Эвертоном» и «Манчестер Юнайтед» разбил телефон Криштиану Роналду, поделилась мнением о португальском футболисте.



«Роналду так и не принёс мне и моему сыну Джейкобу, страдающему аутизмом, должных извинений.



Я думаю, что он должен был уйти и дать нам всем передышку. Его бросили «Манчестер Юнайтед» и Португалия, и очевидно, что люди начинают понимать, что это за человек. Он причинил мне и Джейкобу много стресса. Мы всё время чувствовали себя преступниками, а не невиновной стороной. Дело никогда не было в деньгах, всё, что я хотела, это должные извинения от него.



Мне никогда не помогали «Манчестер Юнайтед» или «Эвертон». «Эвертон» мог бы хотя бы дать Джейкобу провести день со своими игроками, но мы ничего не слышали», — приводит слова Келли Daily Mail.

Роналду забил гол рабоной на тренировке «Аль-Насра»: