Мудрик хочет перейти в «Арсенал», несмотря на предложение «Челси». Контракт согласован

Нападающий донецкого «Шахтёра» Михаил Мудрик хочет перейти в лондонский «Арсенал», несмотря на предложение «Челси». Об этом сообщает известный инсайдер Николо Скира в своём «твиттере».

По информации источника, Мудрик отдаёт предпочтение «пушкарям», с которыми уже согласовал личный контракт до 2028 года с зарплатой € 5,5 млн за сезон без учёта бонусов. При этом соглашение между «Арсеналом» и «Шахтёром» по-прежнему не достигнуто.

Ранее стало известно, что спортивный директор «Шахтёра» Дарио Срна сегодня, 5 января, проведёт переговоры с «Челси». Сумма потенциального трансфера может возрасти до € 100 млн.

22-летний Мудрик забил 10 голов и сделал восемь голевых передач в 18 матчах за «Шахтёр» в текущем сезоне.

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