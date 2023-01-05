Джикия оценил идею перехода России в АФК

Защитник «Спартака» и сборной России Георгий Джикия оценил идею перехода РФС в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК). Напомним, на данный момент российские клубы и сборные отстранены от международных соревнований по решению ФИФА и УЕФА.
«Что для меня как для игрока сборной изменилось после отстранения России? Иначе смотреть на мир не стал. Понятно, что во мне кипели эмоции, когда нас исключили. Сейчас уже я лично с этим смирился. Мне кажется, что наше возвращение случится нескоро, как бы нам ни хотелось вернуться быстрее. Ничего кардинально внутри себя не поменял. Какие приоритеты были, такие и остались.
РФС может перейти в Азию? Но это же тоже ФИФА… Как должно произойти: ФИФА нас уберёт из Европы и переведёт в Азию? Не понимаю… С азиатскими командами сыграть интересно. Разбавить обстановку, бороться за другие трофеи, участвовать в других турнирах. Почему бы и нет?» — приводит слова Джикии «Спорт-экспресс».
- 5 января 2023
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