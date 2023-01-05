Романо: «Манчестер Юнайтед» близок к аренде вратаря «Кристал Пэлас» Батлэнда

Голкипер «Кристал Пэлас» Джек Батлэнд близок к переходу в «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает известный итальянский журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По информации инсайдера, «красные дьяволы» рассматривают 29-летнего английского вратаря как игрока подмены. Клубы договариваются о деталях сделки, но уже известно, что это будет аренда на шесть месяцев, до конца текущего сезона. Футболист пройдёт медицинское обследование.
Батлэнд составит вратарскую бригаду «Манчестер Юнайтед» вместе с Давидом де Хеа и Томом Хитоном.
В текущем сезоне английской Премьер-лиги 29-летний голкипер не сыграл ни одного матча за «Кристал Пэлас». Последний раз он появлялся на поле в сезоне-2021/2022.
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