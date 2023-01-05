Куртуа — лучший голкипер мира 2022 года по версии IFFHS. Мартинес и Боно — в топ-3

Голкипер сборной Бельгии и мадридского «Реала» Тибо Куртуа назван лучшим вратарём 2022 года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).



В тройку сильнейших также вошли чемпион мира Эмилиано Мартинес и голкипер сборной Марокко Яссин Боно.



Топ-10 лучших вратарей



1. Тибо Куртуа («Реал», Бельгия) – 125 очков.



2. Эмилиано Мартинес («Астон Вилла», Аргентина) – 110.



3. Яссин Боно («Севилья», Марокко) – 55.



4. Доминик Ливакович («Динамо» Загреб, Хорватия) – 30.



5. Уго Льорис («Тоттенхэм», Франция) – 25.



6. Войцех Щенсны («Ювентус», Польша) – 15.



7–8. Ян Облак («Атлетико», Словения), Алисон («Ливерпуль», Бразилия) – по 10.



9–10. Джордан Пикфорд («Эвертон», Англия), Мик Меньян («Милан», Франция) – по 5.

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