Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Куртуа — лучший голкипер мира 2022 года по версии IFFHS. Мартинес и Боно — в топ-3

Куртуа — лучший голкипер мира 2022 года по версии IFFHS. Мартинес и Боно — в топ-3
Комментарии

Голкипер сборной Бельгии и мадридского «Реала» Тибо Куртуа назван лучшим вратарём 2022 года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

В тройку сильнейших также вошли чемпион мира Эмилиано Мартинес и голкипер сборной Марокко Яссин Боно.

Топ-10 лучших вратарей

1. Тибо Куртуа («Реал», Бельгия) – 125 очков.

2. Эмилиано Мартинес («Астон Вилла», Аргентина) – 110.

3. Яссин Боно («Севилья», Марокко) – 55.

4. Доминик Ливакович («Динамо» Загреб, Хорватия) – 30.

5. Уго Льорис («Тоттенхэм», Франция) – 25.

6. Войцех Щенсны («Ювентус», Польша) – 15.

7–8. Ян Облак («Атлетико», Словения), Алисон («Ливерпуль», Бразилия) – по 10.

9–10. Джордан Пикфорд («Эвертон», Англия), Мик Меньян («Милан», Франция) – по 5.

Новость по теме
Лионель Месси признан лучшим игроком мира в 2022 году по версии IFFHS

Топ-7 вратарей на ЧМ-2022:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023