Куртуа — лучший голкипер мира 2022 года по версии IFFHS. Мартинес и Боно — в топ-3
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Голкипер сборной Бельгии и мадридского «Реала» Тибо Куртуа назван лучшим вратарём 2022 года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).
В тройку сильнейших также вошли чемпион мира Эмилиано Мартинес и голкипер сборной Марокко Яссин Боно.
Топ-10 лучших вратарей
1. Тибо Куртуа («Реал», Бельгия) – 125 очков.
2. Эмилиано Мартинес («Астон Вилла», Аргентина) – 110.
3. Яссин Боно («Севилья», Марокко) – 55.
4. Доминик Ливакович («Динамо» Загреб, Хорватия) – 30.
5. Уго Льорис («Тоттенхэм», Франция) – 25.
6. Войцех Щенсны («Ювентус», Польша) – 15.
7–8. Ян Облак («Атлетико», Словения), Алисон («Ливерпуль», Бразилия) – по 10.
9–10. Джордан Пикфорд («Эвертон», Англия), Мик Меньян («Милан», Франция) – по 5.
Топ-7 вратарей на ЧМ-2022:
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