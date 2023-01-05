Джикия: чем «Спартак» лучше других? Всем. Есть «Спартак» и все остальные

Защитник «Спартака» и сборной России Георгий Джикия признался, что у него нет мечты о переезде в европейский клуб. Футболист заявил, что хочет завершить карьеру в «Спартаке».
«Есть ли мечта уехать в европейский клуб? Мечты нет. Я для себя понял, что хочу быть здесь. Не планирую играть за границей. Только если в составе сборной. Ну или в еврокубках.
Я буду здесь, пока смогу помогать команде. Уверенно говорю: хочу остаться. Пока я в «Спартаке», буду делать всё возможное для команды. Я бы хотел закончить карьеру в «Спартаке». При этом понимаю: когда придёт время, не нужно мучать ни себя, ни клуб. Надо реально оценивать свои силы. Для «Спартака» я хочу только лучшего.
Чем «Спартак» лучше других? Всем. Есть «Спартак» и все остальные», — приводит слова Джикии «Спорт-экспресс».
- 5 января 2023
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