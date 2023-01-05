Канчельскис: Аршавина хотели — купили в «Арсенал», а про Захаряна и «Челси» только говорят

Бывший российский футболист Андрей Канчельскис оценил возможный переход полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в лондонский «Челси», сравнив его с трансфером Андрея Аршавина из «Зенита» в «Арсенал».
«Кто из нынешней сборной России мог бы уехать в Европу? Никто. Даже близко. Просто не вижу таких.
Захарян? Если бы «Челси» хотел выкупить Захаряна, он бы уже был в Англии. Что мы сейчас обсуждаем? Что там говорят, что пишут, что мусолят. Но есть факты: Головина захотели — купили, Аршавина захотели — купили в «Арсенал», Павлюченко захотели — взяли в «Тоттенхэм». Не на словах, а купили. Значит, был конкретный интерес.
А здесь мы одни слова обсуждаем. А что, а почему. Захотел бы «Челси», привёз бы мешок денег и сказал: «Всё, мы его забираем». Но, видимо, Захарян так особенно нужен не был», — приводит слова Канчельскиса «Матч ТВ».
Захарян мог стать игроком «Челси» летом 2022 года, однако трансфер был сорван по экономическим причинам. В 22 матчах текущего сезона за «Динамо» 19-летний полузащитник забил три гола и сделал пять голевых передач.
- 5 января 2023
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