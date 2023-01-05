Дина Аверина выбрала лучшего футболиста из пары Месси и Роналду

Известная российская художественная гимнастка Дина Аверина сравнила нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси с форвардом «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

«Я, к сожалению, не смогла в прямом эфире посмотреть финал чемпионата мира (2022 года между Аргентиной и Францией. — Прим. «Чемпионата»). Но мне все советовали пересмотреть игру, что я и сделала, и это на самом деле было интересно.

Я изначально болела за сборную Аргентины и Месси, если выбирать между ним и Криштиану Роналду, то я свой выбор сделаю в пользу аргентинца. Величайший ли он футболист? Да, у него теперь, как мне кажется, есть все звания», — приводит слова Авериной ТАСС.

Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины, забив семь голов и сделав три голевые передачи в семи проведённых матчах.

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