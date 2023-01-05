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Гонсалу Рамуш подписал контракт с бывшим агентом Криштиану Роналду

Гонсалу Рамуш подписал контракт с бывшим агентом Криштиану Роналду
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Нападающий «Бенфики» Гонсалу Рамуш подписал контракт с агентством Жорже Мендеша, информирует AS.

Самым популярным клиентом Мендеша был Криштиану Роналду. Примечательно, что именно Рамуш заменил Роналду в основном составе сборной Португалии на ЧМ-2022. Накануне стало известно, что агентство Мендеша больше не владеет имиджевыми правами Криштиану. Сразу после этого организация заключила контракт с 21-летним Рамушем.

Напомним, в 1/8 финала ЧМ-2022 Гонсалу Рамуш вышел в стартовом составе сборной Португалии, оставив в запасе Криштиану Роналду. Рамуш забил три гола в матче со Швейцарией (6:1) и стал одной из главных молодых звёзд турнира. Однако уже на стадии 1/4 финала ЧМ он не смог помочь своей сборной — Португалия вылетела из турнира, проиграв Марокко (0:1).

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