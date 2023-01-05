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Романцев: без интриги в финале чемпионат мира в Катаре был довольно скучным

Романцев: без интриги в финале чемпионат мира в Катаре был довольно скучным
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Бывший главный тренер сборной России и московского «Спартака» Олег Романцев поделился впечатлениями от прошедшего чемпионата мира 2022 года в Катаре и оценил финал турнира между национальными командами Аргентины и Франции (3:3, 4:2 пен.).

«Можно ли сказать, что финал чемпионата мира 2022 года в Катаре лучший в истории? Я бы его таким не назвал, всё-таки три четверти финального матча проходили довольно банально. Преимущество Аргентины, на мой взгляд, было очевидным. Интрига после того, как французы сравняли счёт, стала изюминкой этого чемпионата мира. Без этой интриги он был довольно скучный», — приводит слова Романцева Первый канал.

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