Романцев: сербы — мужики. Они выиграли ЧМ до старта, сказав: «Россия должна участвовать»

Бывший главный тренер сборной России Олег Романцев прокомментировал ситуацию с отстранением российской национальной команды от участия в чемпионате мира 2022 года в Катаре.

«В контексте чемпионата мира в Катаре я не могу обойти стороной то, что случилось с нашей командой. Это немножко снизило интерес к этому чемпионату. Начали высказываться и игроки, и руководители. Говорили, что не будут с нами играть. До чемпионата мне показалось, что этот турнир выиграли сербы, которые были мужиками и сказали: «Россия должна участвовать». Вот они проявили себя просто отлично, но не получилось что-то, надеюсь, что дальше у них что-то выйдет», — приводит слова Романцева Первый канал.

Сборная России была отстранена от стыковых матчей за право игры на чемпионате мира в Катаре решением УЕФА и ФИФА.