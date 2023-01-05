Романцев: таких игроков, как Марадона, Месси и Роналду, нужно беречь как мировое достояние

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев заявил, что таких игроков, как Диего Марадона, Лионель Месси и Криштиану Роналду, нужно беречь.

«Я считаю, что такие люди, как Марадона, с которым мне довелось играть и как тренеру, и как игроку, как Месси, как Роналду, имеют право вести себя не как все. Не надо сразу вешать на них собак, говорить, что Роналду такой, сякой. Да, он необычный, все гении — они необычные. Тот же Месси. И к ним надо более снисходительно относиться.

Когда-то мы («Спартак». — Прим. «Чемпионата») играли с «Наполи», против Марадоны в Неаполе. Мне сказали, что судьи будут лояльно к нему относиться, то есть любое прикосновение к Марадоне будет свистеться, и в чемпионате Италии делается так же. Я сказал: «Конечно, это не наше достояние. Это достояние всего мирового футбола. И, конечно, его надо беречь». Так же как и Месси, и Роналду. Я отношусь к этому с пониманием», — приводит слова Романцева Первый канал.