«Краснодар» объявил о переходе 20-летнего нигерийского форварда из чемпионата Словакии
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«Краснодар» на официальном сайте сообщил о переходе из клуба «Железьярне Подбрезова» нигерийского нападающего Мозеса Кобнана Дэвида.
Отмечается, что игрок прилетит в Дубай на сбор «Краснодара» и после прохождения медобследования подпишет с «быками» контракт, который будет действителен до 30 июня 2026 года.
Карьера 20-летнего Дэвида началась в чемпионате Словакии. Он дебютировал в словацком клубе «Середь», провёл девять матчей в первой половине 2022 года, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Свой первый гол в профессиональном футболе он забил в ворота «Жилины» 23 апреля 2022 года.
Летом 2022 года Дэвид перешёл в «Железьярне Подбрезова», в составе нового клуба он забил 13 мячей за 20 встреч.
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