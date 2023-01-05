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Ван де Бек может пропустить до года из-за травмы, полученной в матче с «Борнмутом»

Ван де Бек может пропустить до года из-за травмы, полученной в матче с «Борнмутом»
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Медицинский эксперт Бен Диннери прокомментировал серьёзную травму полузащитника «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бека, полученную в матче английской Премьер-лиги с «Борнмутом».

«Я вспоминаю травмы Златана Ибрагимовича и Курта Зумы несколько лет назад. Колено чрезмерно вытянулось, а затем видно, что оно согнулось внутрь. Плюсом к этому было внешнее воздействие со стороны соперника — всё это выглядит не очень.

Очевидной диагностикой повреждения крестообразных связок является тест Лахмана. Это будет хорошим показателем того, есть ли какие-либо повреждения, также можно проверить перелом кости и любое повреждение задней крестообразной связки.

Учитывая силу сопротивления и механизм травмы, они обычно не случаются изолированно. Возможно поражение медиальной коллатеральной связки и даже некоторое повреждение мениска.

в «МЮ» будут надеяться, что результаты будут лучше, чем первоначальные опасения, но я подозреваю, что ван де Бек будет отсутствовать долгое время», — приводит слова Диннери Football Insider.

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