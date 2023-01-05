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Александр Мостовой назвал главных кандидатов на вылет из РПЛ по итогам сезона

Александр Мостовой назвал главных кандидатов на вылет из РПЛ по итогам сезона
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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой назвал главных претендентов на вылет из Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2022/2023. По его мнению, в Первую лигу с большой долей вероятности отправятся «Торпедо», «Химки» или «Факел».

«Торпедо» процентов на 80 вылетит. Как мне кажется, «Химки» не слабее «Факела». Однако эта чехарда в «Химках»… Думаю, вторым претендентом на вылет станут «Химки» или «Факел». Для всех этих команд пример — это «Урал», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, на зимнюю паузу в зоне вылета турнирной таблицы РПЛ ушли московское «Торпедо» и подмосковные «Химки». В зоне стыковых матчей находятся московский «Локомотив» и воронежский «Факел».

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