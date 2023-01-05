Алдонин: Головин заслуживает топ-клуба. Но где гарантии, что он будет постоянно играть?

Бывший полузащитник сборной России Евгений Алдонин поделился мнением о перспективах футболиста «Монако» Александра Головина перейти в топ-клуб.



«Головин созрел для перехода в топ-клуб, но не от меня зависит ситуация. Он хороший футболист. Но кто может сейчас его купить? Он заслуживает топ-клуба, но, может, ему комфортно в «Монако». Возраст сейчас у него хороший.



Если переходить в топ-клуб, то где гарантия, что он будет там постоянно играть? Думаю, что он сейчас на своём месте. По пяти матчам дать оценку тяжело. Если он будет постоянно влиять на игру «Монако», а команда попадёт в Лигу чемпионов, то его переход в более сильный клуб вероятен.



Мне кажется, что Головин – добротный футболист европейского класса. Когда здоровье позволяет, он демонстрирует хороший уровень, забивает и отдаёт», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.