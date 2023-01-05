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Беллингем — самый дорогой игрок мира по версии CIES. Мбаппе — третий, Холанд — пятый

Беллингем — самый дорогой игрок мира по версии CIES. Мбаппе — третий, Холанд — пятый
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CIES Football Observatory представила свой рейтинг самых дорогих футболистов мира.

Исследовательская группа оценила более 30 тысяч игроков в 75 лигах мира. Самым дорогим футболистом мира стал полузащитник сборной Англии и дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем. Его трансферная стоимость оценивается в € 208,2 млн. В тройку также вошли атакующий хавбек «Манчестер Сити» Филип Фоден (€ 200,5 млн) и нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе (€ 190,7 млн).

Топ-10 рейтинга CIES выглядит следующим образом.

  1. Джуд Беллингем (€ 208,2 млн, «Боруссия» Дортмунд).
  2. Филип Фоден (€ 200,5 млн, «Манчестер Сити»).
  3. Килиан Мбаппе (€ 191,7 млн, «ПСЖ»).
  4. Винисиус Жуниор (€ 190,5 млн, «Реал» Мадрид).
  5. Эрлинг Холанд (€ 174,9 млн, «Манчестер Сити»).
  6. Педри (€ 170,2 млн, «Барселона»).
  7. Гави (€ 147,6 млн, «Барселона»).
  8. Джамал Мусиала (€ 145,1 млн, «Бавария»).
  9. Йошко Гвардиол (€ 125,8 млн, «РБ Лейпциг»).
  10. Федерико Вальвердце (€ 123,5 млн, «Реал» Мадрид).

Стоит отметить, что нападающий «ПСЖ» Лионель Месси и форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду не вошли даже в топ-100 рейтинга.

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