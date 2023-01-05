Беллингем — самый дорогой игрок мира по версии CIES. Мбаппе — третий, Холанд — пятый

CIES Football Observatory представила свой рейтинг самых дорогих футболистов мира.

Исследовательская группа оценила более 30 тысяч игроков в 75 лигах мира. Самым дорогим футболистом мира стал полузащитник сборной Англии и дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем. Его трансферная стоимость оценивается в € 208,2 млн. В тройку также вошли атакующий хавбек «Манчестер Сити» Филип Фоден (€ 200,5 млн) и нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе (€ 190,7 млн).

Топ-10 рейтинга CIES выглядит следующим образом.

Джуд Беллингем (€ 208,2 млн, «Боруссия» Дортмунд). Филип Фоден (€ 200,5 млн, «Манчестер Сити»). Килиан Мбаппе (€ 191,7 млн, «ПСЖ»). Винисиус Жуниор (€ 190,5 млн, «Реал» Мадрид). Эрлинг Холанд (€ 174,9 млн, «Манчестер Сити»). Педри (€ 170,2 млн, «Барселона»). Гави (€ 147,6 млн, «Барселона»). Джамал Мусиала (€ 145,1 млн, «Бавария»). Йошко Гвардиол (€ 125,8 млн, «РБ Лейпциг»). Федерико Вальвердце (€ 123,5 млн, «Реал» Мадрид).

Стоит отметить, что нападающий «ПСЖ» Лионель Месси и форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду не вошли даже в топ-100 рейтинга.

Достижения Килиана Мбаппе на ЧМ-2022