Спортивный директор «Лацио»: в этом году ни один россиянин не перейдёт в Серию А

Спортивный директор римского «Лацио» Игли Таре считает, что в 2023 году ни один российский футболист не подпишет контракт с клубом из высшего дивизиона Италии. Напомним, сейчас в Серии А выступают два россиянина — Алексей Миранчук в «Торино» и Денис Черышев в «Венеции».

«Предположу, что в этом году ни один российский футболист не перейдет в Серию А. По политическим причинам в том числе», — приводит слова Игли Таре «РБ Спорт».

Напомним, ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от международных соревнований из-за политической ситуации в мире. Российский футбольный союз (РФС) рассматривает возможность перехода в Азиатскую футбольную конфедерацию (АФК), однако окончательное решение по этому поводу пока не принято.