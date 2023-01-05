«Клевета и зависть — вот вся его личность». Александр Тихонов — об Андрее Канчельскисе

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов отреагировал на слова известного экс-футболиста Андрея Канчельскиса, который накануне заявил, что сборная России «купила» все матчи на домашнем ЧМ-2018.

«Чтобы делать такие заявления, надо быть на самом высоком уровне. Нужно пользоваться достоверной информацией, а предположения — это всё мыло. Не думаю, что это его уровень. Я тоже о нём могу сказать всё что угодно.



Есть такая истина: когда соперник тебе не по зубам, то остаются сплетни, домыслы и зависть. Кто такой Канчельскис в нашем и мировом футболе? Когда ты не востребован, когда у тебя уровень совсем другой, то остаётся только клевета и зависть. Вот это и проявилось. Вот вся его личность», — приводит слова Тихонова Legalbet.