Андрей Тихонов рассказал об интересе к нему со стороны российских команд

Бывший главный тренер самарских «Крыльев Советов» и казахстанской «Астаны» Андрей Тихонов рассказал об интересе к нему со стороны российских команд.

«Что касается моей тренерской карьеры, то недавно были предложения от российских команд, но я отказался. Если бы поступило предложение от команды из Первой или Второй лиги, принял бы я его? Конечно, можно было бы рассмотреть эти предложения. Почему бы и нет?» — приводит слова Тихонова «РБ Спорт».

Помимо «Крыльев Советов» и «Астаны», 52-летний Тихонов работал ассистентом главного тренера в московском «Спартаке» и «Краснодаре», а также возглавлял красноярский «Енисей». Российский специалист является безработным с ноября 2021 года, когда покинул «Астану».