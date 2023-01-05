Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Матч «Аль-Насра», в котором мог дебютировать Роналду, перенесён на сутки

Матч «Аль-Насра», в котором мог дебютировать Роналду, перенесён на сутки
Комментарии

Матч 12-го тура чемпионата Саудовской Аравии между «Аль-Насром» и «Аль-Таи», который должен был состояться сегодня, 5 января, перенесён на сутки из-за непогоды. Встреча должна была состояться в Эр-Рияде на стадионе «Кинг Фахд».

Как сообщает в соцсетях пресс-служба «Аль-Насра», на энергоснабжении стадиона могут сказаться сильный дождь и плохие погодные условия в столице Саудовской Аравии. Этот матч мог стать первым для новичка клуба — португальского форварда Криштиану Роналду. Ранее СМИ сообщали, что нападающий может дебютировать за команду, несмотря на двухматчевую дисквалификацию.

Отметим, что на матч между «Аль-Насром» и «Аль-Таи» проданы все 28 тысяч билетов.

Шутка про Месси может дорого обойтись тренеру «Аль-Насра». Его судьба зависит от Роналду! Шутка про Месси может дорого обойтись тренеру «Аль-Насра». Его судьба зависит от Роналду!

Роналду с детьми и женой встретили в Саудовской Аравии:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023