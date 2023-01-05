Матч «Аль-Насра», в котором мог дебютировать Роналду, перенесён на сутки

Матч 12-го тура чемпионата Саудовской Аравии между «Аль-Насром» и «Аль-Таи», который должен был состояться сегодня, 5 января, перенесён на сутки из-за непогоды. Встреча должна была состояться в Эр-Рияде на стадионе «Кинг Фахд».



Как сообщает в соцсетях пресс-служба «Аль-Насра», на энергоснабжении стадиона могут сказаться сильный дождь и плохие погодные условия в столице Саудовской Аравии. Этот матч мог стать первым для новичка клуба — португальского форварда Криштиану Роналду. Ранее СМИ сообщали, что нападающий может дебютировать за команду, несмотря на двухматчевую дисквалификацию.



Отметим, что на матч между «Аль-Насром» и «Аль-Таи» проданы все 28 тысяч билетов.

Роналду с детьми и женой встретили в Саудовской Аравии: