Лапорта — об уходе Месси: я должен был поставить «Барсу» выше лучшего игрока в истории

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал причины ухода из клуба аргентинского нападающего Лионеля Месси.



«Я должен был поставить «Барселону» выше лучшего игрока в истории футбола. В момент экономического краха я не мог его удержать. Думаю, что это стало лучшим решением для клуба. Сейчас он игрок «ПСЖ», я предпочитаю не говорить о нём. Мы сосредоточены на «Барсе».



Лионель всегда будет частью нашего клуба, я бы хотел, чтобы всё закончилось по-другому. Есть несколько вариантов, но было бы неправильно сейчас говорить об этом. У нас остаётся связь», — сказал Лапорта в эфире Cadena Ser.



Ранее сообщалось, что 35-летний аргентинец согласился подписать новый контракт с «ПСЖ». Срок соглашения составит два года, оно будет подписано по схеме «1+1». Зарплата Месси увеличится относительно действующего контракта.

Месси зажёг в ночном клубе после победы на чемпионате мира: