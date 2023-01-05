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Евгений Алдонин: не хочется, чтобы кто-то заранее вылетел из РПЛ. Всем желаю успеха

Евгений Алдонин: не хочется, чтобы кто-то заранее вылетел из РПЛ. Всем желаю успеха
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Бывший полузащитник ЦСКА и сборной России Евгений Алдонин высказался о борьбе за место в Российской Премьер-Лиге по итогам текущего сезона.

«Кому будет сложнее всего остаться в РПЛ? Пускай шансы будут у всех — борьба до последнего тура. Не хочется, чтобы кто-то заранее вылетел. Всем желаю успеха», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

По итогам 17 туров на последнем, 16-м месте в турнирной таблице РПЛ располагается «Торпедо». Автозаводцы сумели набрать лишь шесть очков. Также в зоне вылета находятся подмосковные «Химки» (12). В зоне стыковых матчей — московский «Локомотив» (13) и воронежский «Факел» (13). На 12-й позиции, которая гарантирует место в РПЛ на следующий сезон, расположился «Пари Нижний Новгород» (19 очков).

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