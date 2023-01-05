Петиция, призывающая Хулиана Альвареса расстаться с его девушкой, собрала 20 000 подписей

Группа фанатов призывает нападающего сборной Аргентины и «Манчестер Сити» Хулиана Альвареса расстаться со своей девушкой, сообщает Mirror.
По информации источника, во время празднования чемпионского титула южноамериканской сборной в Аргентине один из болельщиков был крайне огорчён тем, что спутница форварда Эмилия Ферреро не позволила группе фанатов сфотографироваться с игроком.
Хулиан Альварес и Эмилия Ферреро
Фото: Из соцсетей
После этого болельщики создали онлайн-петицию, которая призывает Альвареса расстаться с девушкой, с которой он встречается уже четыре года. Это обращение собрало уже более 20 000 подписей.
На чемпионате мира в Катаре 22-летний игрок стал автором четырёх забитых мячей и помог своей сборной завоевать третий чемпионский титул в истории.
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