Роман Широков: «Торпедо» точно вернётся в Первую лигу. Оттуда не выползают

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков высказался о шансах «Торпедо» сохранить прописку в РПЛ по итогам текущего сезона. После 17 туров автозаводцы имеют в активе лишь шесть очков и занимают последнее, 16-е место в турнирной таблице.
«Торпедо» будет сложно сохранить прописку в РПЛ. Дай бог, чтобы они выползли, но оттуда не выползают. Будет супертяжело с шестью очками. Они точно вернутся в Первую лигу.
Борьба будет между «Химками» и «Факелом». По «Локомотиву» трудно сказать: у них хорошая команда, хорошие футболисты, но эти же футболисты идут на 14-м месте. Если не заладится, то они могут находиться там же вместе с «Факелом» и «Химками». Возможно, ещё «Пари НН», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
В зоне вылета также находятся подмосковные «Химки» (12 очков). В зоне стыковых матчей — московский «Локомотив» (13) и воронежский «Факел» (13). На 12-й позиции, которая гарантирует место в РПЛ на следующий сезон, расположился «Пари Нижний Новгород» (19 очков).
- 5 января 2023
-
19:41
-
19:38
-
19:30
-
19:10
-
19:05
-
19:00
-
18:56
-
18:52
-
18:47
-
18:45
-
18:35
-
18:18
-
18:15
-
18:04
-
18:00
-
17:58
-
17:45
-
17:45
-
17:41
-
17:27
-
17:09
-
17:00
-
16:50
-
16:46
-
16:45
-
16:32
-
16:28
-
16:24
-
16:17
-
16:11
-
16:08
-
16:06
-
16:00
-
15:55
-
15:42