Роман Широков: «Торпедо» точно вернётся в Первую лигу. Оттуда не выползают

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков высказался о шансах «Торпедо» сохранить прописку в РПЛ по итогам текущего сезона. После 17 туров автозаводцы имеют в активе лишь шесть очков и занимают последнее, 16-е место в турнирной таблице.



«Торпедо» будет сложно сохранить прописку в РПЛ. Дай бог, чтобы они выползли, но оттуда не выползают. Будет супертяжело с шестью очками. Они точно вернутся в Первую лигу.



Борьба будет между «Химками» и «Факелом». По «Локомотиву» трудно сказать: у них хорошая команда, хорошие футболисты, но эти же футболисты идут на 14-м месте. Если не заладится, то они могут находиться там же вместе с «Факелом» и «Химками». Возможно, ещё «Пари НН», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В зоне вылета также находятся подмосковные «Химки» (12 очков). В зоне стыковых матчей — московский «Локомотив» (13) и воронежский «Факел» (13). На 12-й позиции, которая гарантирует место в РПЛ на следующий сезон, расположился «Пари Нижний Новгород» (19 очков).