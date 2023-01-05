Фати — о дисквалификации Левандовского: в «Барсе» много форвардов, готовых помочь команде

Крайний нападающий «Барселоны» Ансу Фати прокомментировал свой победный мяч в ворота «Интерсити» в матче Кубка Испании (4:3 в овертайме), дисквалификацию Роберта Левандовского, а также предстоящий матч с мадридским «Атлетико».
«Я очень рад голу и тому, что мы прошли в следующий раунд Кубка Испании, забитый мяч всегда придаёт форварду уверенности. Хотя обо мне много говорят, я спокоен, работаю каждый день, потому что только так может всё наладиться. Я отдаю все силы этому клубу и болельщикам, которые меня так поддерживают.
Дисквалификация Левандовского? Жаль, что он не поможет нам, но в составе много нападающих, и мы сделаем всё возможное, чтобы помочь команде. Мы знаем, что с «Атлетико» будет сложно, это правда. Победа над ними в прошлом году стала для нас поворотным моментом, но это было на нашем поле, а на их стадионе будет сложнее, но мы убеждены, что выйдем победителями и останемся лидерами чемпионата», — приводит слова Фати Mundo Deportivo.
«Барселона» потеряла очки в матче с «Эспаньолом»
Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko
- 5 января 2023
-
18:04
-
18:00
-
17:58
-
17:45
-
17:45
-
17:41
-
17:27
-
17:09
-
17:00
-
16:50
-
16:46
-
16:45
-
16:32
-
16:28
-
16:24
-
16:17
-
16:11
-
16:08
-
16:06
-
16:00
-
15:55
-
15:42
-
15:31
-
15:21
-
15:20
-
15:08
-
15:00
-
14:59
-
14:53
-
14:36
-
14:12
-
14:07
-
14:01
-
14:00
-
13:58