Фати — о дисквалификации Левандовского: в «Барсе» много форвардов, готовых помочь команде

Крайний нападающий «Барселоны» Ансу Фати прокомментировал свой победный мяч в ворота «Интерсити» в матче Кубка Испании (4:3 в овертайме), дисквалификацию Роберта Левандовского, а также предстоящий матч с мадридским «Атлетико».

«Я очень рад голу и тому, что мы прошли в следующий раунд Кубка Испании, забитый мяч всегда придаёт форварду уверенности. Хотя обо мне много говорят, я спокоен, работаю каждый день, потому что только так может всё наладиться. Я отдаю все силы этому клубу и болельщикам, которые меня так поддерживают.

Дисквалификация Левандовского? Жаль, что он не поможет нам, но в составе много нападающих, и мы сделаем всё возможное, чтобы помочь команде. Мы знаем, что с «Атлетико» будет сложно, это правда. Победа над ними в прошлом году стала для нас поворотным моментом, но это было на нашем поле, а на их стадионе будет сложнее, но мы убеждены, что выйдем победителями и останемся лидерами чемпионата», — приводит слова Фати Mundo Deportivo.

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