Тренер «Бенфики»: то, что делает «Челси» в отношении трансфера Фернандеса, неуважительно
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Главный тренер «Бенфики» Роджер Шмидт раскритиковал попытки руководства «Челси» приобрести полузащитника португальского клуба Энцо Фернандеса.
«Мы не хотим продавать Энцо, он уйдёт только при условиях, прописанных в контракте. То, что делает «Челси», неуважительно, и я не могу принять их политику. Они сводят игрока с ума, делают вид, что могут заплатить отступные и ведут переговоры», — цитирует Шмидта инсайдер Фабрицио Романо в своей социальной сети.
Напомним, Фернандес был признан лучшим молодым игроком чемпионата мира 2022 года в Катаре. В семи матчах турнира Энцо забил один гол в составе сборной Аргентины и сделал одну результативную передачу. Ранее также сообщалось об интересе к игроку со стороны «Реала» и «Ливерпуля».
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