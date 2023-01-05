Тренер «Бенфики»: то, что делает «Челси» в отношении трансфера Фернандеса, неуважительно

Главный тренер «Бенфики» Роджер Шмидт раскритиковал попытки руководства «Челси» приобрести полузащитника португальского клуба Энцо Фернандеса.

«Мы не хотим продавать Энцо, он уйдёт только при условиях, прописанных в контракте. То, что делает «Челси», неуважительно, и я не могу принять их политику. Они сводят игрока с ума, делают вид, что могут заплатить отступные и ведут переговоры», — цитирует Шмидта инсайдер Фабрицио Романо в своей социальной сети.

Напомним, Фернандес был признан лучшим молодым игроком чемпионата мира 2022 года в Катаре. В семи матчах турнира Энцо забил один гол в составе сборной Аргентины и сделал одну результативную передачу. Ранее также сообщалось об интересе к игроку со стороны «Реала» и «Ливерпуля».