Александр Мостовой: Головин давно созрел для топ-клуба, но «Монако» и есть топ-клуб

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением об игре российского полузащитника «Монако» Александра Головина.

«Ещё когда Головин переходил в «Монако», я говорил, что это топ-клуб и всё будет хорошо. Ясно, что назревает вопрос: сможет ли он? Но у меня другой вопрос: куда? Год назад был интерес от «Ньюкасла»? «Ньюкасл» для меня всегда был топ-клубом — они сейчас в пятёрке АПЛ.



Головин давно созрел для топ-клуба, но «Монако» — это и есть топ-клуб. Во Франции просто есть «ПСЖ», который скупил всех. Топ-клуб — это очень относительно. «Валенсия» тоже топ-клуб, однако 10 лет попасть в Лигу Европы не может. Но если есть вариант с условным «Ньюкаслом», то переходить надо. Надо учитывать, что если у тебя зарплата два миллиона, то «Ньюкасл» даст шесть миллионов», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.