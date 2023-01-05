Романцев высказался о развитии детского футбола в России

Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев высказался о развитии детского футбола в стране.
«За последние несколько дней только в «Спартаке» прошло множество детских турниров. Мне это нравится, это дико интересно. Они — наше будущее, наша перспектива. Как только мы проигрываем на крупных турнирах, чиновники начинают стараться поднять юношеский и детский футбол. Да, отечественные клубы часто покупают звёзд, это нормально — тот же Халк. Но когда клуб покупает иностранцев и те сидят на замене или игроков из-за рубежа покупает клуб Первой лиги, это странно. Давайте отдавать шансы молодым», — приводит слова Романцева Первый канал.
Напомним, сборная России и российские клубы отстранены от участия в официальных международных матчах решением УЕФА и ФИФА. На исполкоме РФС, проходившем в конце декабря 2022 года, обсуждался вопрос о возможном переходе в АФК. Решение было отложено до весны 2023 года.
- 5 января 2023
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