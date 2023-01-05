Антонио Конте: Гарри Кейн побьёт все голевые рекорды
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Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте высказался о форварде «шпор» Гарри Кейне, который ранее сумел побить рекорд бывшего нападающего сборной Англии Алана Ширера по количеству голов в АПЛ за первые 300 встреч.
«Когда мы говорим о Кейне, речь идёт о форварде мирового уровня. Он побьёт все голевые рекорды. Для нашей команды Гарри важен не только своими голами, он играет важную роль на поле в целом. В тяжёлые моменты ты знаешь, что он готов бороться, готов помочь партнёрам, решить ситуацию голом или результативной передачей. Он встречает любую ситуацию, положительную или отрицательную, с сильным духом и твёрдым характером», — приводит слова Конте Goal.
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