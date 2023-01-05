Непомнящий: все команды РПЛ сохраняют шансы на спасение. Ждём увлекательной борьбы!

Известный тренер Валерий Непомнящий высказался о борьбе за право остаться в Российской Премьер-Лиге по итогам текущего сезона.
«Я могу думать о том, кто точно вылетит, но говорить об этом — нет. Понятно, что пока все команды РПЛ математически сохраняют шансы на спасение — это такой закон. Обычно по весне случается всякое. Будет много интересных событий. Команды, которые стоят на вылет, будут отнимать очки у лидеров. Ждём увлекательной борьбы! На вылет, как мне кажется, будет одна-две команды сразу. А за стыковые матчи будут бороться 4-6 клубов», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
По итогам 17 туров на последнем, 16-м месте в турнирной таблице РПЛ располагается «Торпедо». Автозаводцы сумели набрать лишь шесть очков. Также в зоне вылета находятся подмосковные «Химки» (12). В зоне стыковых матчей — московский «Локомотив» (13) и воронежский «Факел» (13). На 12-й позиции, которая гарантирует место в РПЛ на следующий сезон, расположился «Пари Нижний Новгород» (19 очков).
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