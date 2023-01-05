Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лапорта: «Барселона» не собирается выплачивать € 80 млн за Бернарду Силву

Лапорта: «Барселона» не собирается выплачивать € 80 млн за Бернарду Силву
Комментарии

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что в нынешнее зимнее трансферное окно сине-гранатовые не собираются совершить никаких приобретений.

«На этом зимнем трансферном рынке не ожидается никакого движения, если не появится неожиданная возможность хорошего подписания. Летом мы уже совершили необходимые сделки, и наш тренер остался доволен. Эта команда может выиграть титулы.

Поэтому мы не будем платить € 80 млн за Бернарду Силву. Посмотрим, как Холанд будет выступать в «Манчестер Сити», но сейчас у нас уже есть Левандовски, с которым всё хорошо», — приводит слова Лапорты журналист Джанлука Ди Марцио.

Новость по теме
Фати — о дисквалификации Левандовского: в «Барсе» много форвардов, готовых помочь команде

«Барселона» потеряла очки в матче с «Эспаньолом»

Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023