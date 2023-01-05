Лапорта: «Барселона» не собирается выплачивать € 80 млн за Бернарду Силву

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что в нынешнее зимнее трансферное окно сине-гранатовые не собираются совершить никаких приобретений.

«На этом зимнем трансферном рынке не ожидается никакого движения, если не появится неожиданная возможность хорошего подписания. Летом мы уже совершили необходимые сделки, и наш тренер остался доволен. Эта команда может выиграть титулы.

Поэтому мы не будем платить € 80 млн за Бернарду Силву. Посмотрим, как Холанд будет выступать в «Манчестер Сити», но сейчас у нас уже есть Левандовски, с которым всё хорошо», — приводит слова Лапорты журналист Джанлука Ди Марцио.

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