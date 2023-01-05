Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Галлас — о возможном трансфере Энцо Фернандеса в «Челси»: это огромный риск для лондонцев

Галлас — о возможном трансфере Энцо Фернандеса в «Челси»: это огромный риск для лондонцев
Комментарии

Бывший защитник «Челси» и сборной Франции Вильям Галлас высказался о потенциальном трансфере в «Челси» полузащитника сборной Аргентины и «Бенфики» Энцо Фернандеса. Лондонцы считаются главным претендентом на игрока, ранее сообщалось, что они готовы выплатить сумму отступных за лучшего молодого игрока чемпионата мира в Катаре — € 120 млн, однако позже появилась информация, что синие предложили «Бенфике» € 85 млн.

«Вопрос в том, является ли такая сумма за Энцо правильной. То, что он продемонстрировал на чемпионате мира в таком возрасте – блестяще, поэтому его и признали лучшим молодым игроком турнира. Я не знал, что он настолько молод. Он играл так, будто уже выигрывал чемпионат мира, очень приятно наблюдать за его игрой. Но я не знаю, стоит ли он таких денег.

У каждого игрока может быть один успешный сезон. Сложность в том, чтобы провести второй, третий и четвёртый сезон на высоком уровне. Только так можно определить цену на игрока, но просить такую сумму после двух игр? Я знаю, что таковы правила рынка, но клуб должен быть осторожен. Нельзя платить такую сумму за игрока, не зная, как он проявит себя в Премьер-лиге. «Челси» необходимо проявить осторожность. Они уже совершали подобную ошибку, это огромный риск», — сказал Галлас в эфире подкаста Genting Casino.

Новость по теме
Тренер «Бенфики»: то, что делает «Челси» в отношении трансфера Фернандеса, неуважительно

Какой клуб АПЛ больше всех тратится на зарплаты?

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023