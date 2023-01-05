Галлас — о возможном трансфере Энцо Фернандеса в «Челси»: это огромный риск для лондонцев

Бывший защитник «Челси» и сборной Франции Вильям Галлас высказался о потенциальном трансфере в «Челси» полузащитника сборной Аргентины и «Бенфики» Энцо Фернандеса. Лондонцы считаются главным претендентом на игрока, ранее сообщалось, что они готовы выплатить сумму отступных за лучшего молодого игрока чемпионата мира в Катаре — € 120 млн, однако позже появилась информация, что синие предложили «Бенфике» € 85 млн.



«Вопрос в том, является ли такая сумма за Энцо правильной. То, что он продемонстрировал на чемпионате мира в таком возрасте – блестяще, поэтому его и признали лучшим молодым игроком турнира. Я не знал, что он настолько молод. Он играл так, будто уже выигрывал чемпионат мира, очень приятно наблюдать за его игрой. Но я не знаю, стоит ли он таких денег.



У каждого игрока может быть один успешный сезон. Сложность в том, чтобы провести второй, третий и четвёртый сезон на высоком уровне. Только так можно определить цену на игрока, но просить такую сумму после двух игр? Я знаю, что таковы правила рынка, но клуб должен быть осторожен. Нельзя платить такую сумму за игрока, не зная, как он проявит себя в Премьер-лиге. «Челси» необходимо проявить осторожность. Они уже совершали подобную ошибку, это огромный риск», — сказал Галлас в эфире подкаста Genting Casino.

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