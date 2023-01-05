Тренер «Вильярреала» Сетьен: от «Реала» можно ожидать чего угодно, но мы уверены в себе

Главный тренер «Вильярреала» Энрике Сетьен прокомментировал предстоящий матч Ла Лиги с мадридским «Реалом», который состоится в субботу, 7 января.

«На данный момент нам не нужно открывать для себя «Реал». Мы знаем, что это отличная команда с отличными игроками и что она обязательно принесёт нам много проблем. Но мы выйдем на этот матч с оптимизмом и энтузиазмом, потому что мы переживаем хороший период уверенности в себе.

От «Реала» можно ожидать чего угодно. Когда им приходится защищаться, они делают это очень хорошо, потому что это быстрые, сильные и умные футболисты, а когда они находятся рядом с чужой штрафной, они последовательны в своих действиях. Великим командам нужно меньше шансов, чем сопернику, чтобы победить», — приводит слова Сетьена Mundo Deportivo.

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